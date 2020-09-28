أديسانيا يسقط كوستا بالقاضية في «جزيرة النزال»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

احتفظ النيوزيلندي من أصول نيجيرية، أزرايل أديسانيا، بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط في الفنون القتالية، بعد أن أسقط منافسه البرازيلي باولو كوستا بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، ضمن منافسات العودة إلى جزيرة النزال «يو إف سي 253»، التي تستضيفها جزيرة ياس بأبوظبي، للمرة الثانية على التوالي، في حدث هو الأضخم على الإطلاق في الفنون القتالية.

وحافظ أديسانيا البالغ من العمر 31 عاماً، على سجله خالياً من الهزائم على مدار 20 نزالاً طوال مسيرته، منهم 15 انتصاراً بالضربة القاضية، ليحقق ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الوزن المتوسط، حيث نجح في إسقاط كوستا في 3 دقائق و59 ثانية فقط، ليؤكد تفوقه على منافسه الأبرز، خصوصاً في ظل الصراع الذي دار بينهما قبل النزال.

وقال أديسانيا «كنت واثقاً من الفوز، لقد أزلت كل الشكوك التي دارت قبل النزال، وحققت فوزاً صريحاً، بعد أن كان النزال من طرف واحد»، مضيفاً «أعتقد أنني أستحق لقب الأفضل».

وشهد نزال وزن الخفيف الثقيل، مفاجأة من العيار الثقيل، حين فاجأ البولندي يان بلاشوفيتش، المصنف رقم 1، الأمريكي دومينيك رييس، وأصبح بطلاً جديداً للعالم في هذا الوزن، إذ نجح في توجيه سلسلة من اللكمات إلى منافسة، ليسقطه في الجولة الثانية، فيما حسم الأمريكي براندون رويفال، معركة وزن الذبابة أمام النيوزيلندي كاي فرانس.

وانتزعت البرازيلية كيتلين فييرا، فوزاً رائعاً على الأمريكية سيجارا يوبانك، في معركة وزن البانتام للسيدات بآراء الحكام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز