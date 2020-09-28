«السلة» يعقد اجتماعاً تنسيقياً لشرح البروتوكول الصحي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يعقد اتحاد السلة، في الخامسة عصر اليوم، بمقر الاتحاد بدبي، اجتماعاً تنسيقياً، مع مشرفي وأخصائي التأهيل، للأندية التي تستكمل في الثاني من أكتوبر المقبل، الأدوار النهائية من دوري الموسم الحالي 2019 - 2020، وذلك لشرح آليات البروتوكول الصحي، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفترة الحالية.

وسيتم خلال الاجتماع شرح آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من مباراة يوم الجمعة المقبل التي تجمع الوصل والبطائح، لحساب الدور ربع النهائي وستكون بمثابة فرصة مناسبة لقياس آليات العمل في تطبيق البروتوكول الصحي، ابتداءً من ربط آليات تسجيل اللاعبين والأطقم الفنية والتحكيمية للمباراة، باجتيازهم اختبارات الفحص الخاص قبل 48 ساعة من موعد المباراة، مروراً بمطابقة الصالة لكل الاشتراطات الاحترازية المعمول بها في البروتوكول فيما يخص عمليات التعقيم، والتأكد من وجود مداخل ومخارج منفصلة عن بعضها، وحصول كل فريق على غرف واسعة تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي.

ويتضمن البروتوكول أيضاً اقتصار عدد المتواجدين في أرضية الصالة على 18 بدلاً من 24 فرداً لكل فريق، وإلزام بارتداء لاعبي الدكة والأجهزة الإدارية الكمامة الطبية الواقية طيلة مراحل المباراة، مع التشدد بوجود مقعدين متباعدين مخصصين للدكة يحققان التباعد الاجتماعي، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على طاقم حكام الطاولة الذين سيتم وضعهم على طاولتين منفصلتين يبلغ طول كل منها ستة أمتار.

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