تألق الشعارات الكبرى في «تمهيدي المرموم»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حسمت هجن العاصفة، أمس، التحدي الرئيس للقايا البكار المحليات، في انطلاقة الجولة الثالثة لـ «تمهيدي المرموم»، وشهدت الجولة تألقاً للشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة، وبقيادة المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط الأول، في 6:08:4 دقائق، كما نالت «الشاهينية» لقب شوط اللقايا البكارالمهجنات في 6:07:8 دقائق، وذهب لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات، إلى «الباز»، بشعارهجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

ونال «أشقر» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر أحمد الخيلي، المركز الأول في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، في 6:11:4 دقائق. وأهدت «سمحة» لقب التوقيت الأفضل لمؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقادها المضمر عبيد المري لصدارة اللقايا البكار المحليات، في 6:03:6 دقائق بالشوط التاسع.

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