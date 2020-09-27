نجاح كبير لدورة المستوى الخامس لمدربي بناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بنجاح كبير اختتمت أول من أمس دورة المستوى الخامس لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي للمدربين الحاصلين على بطاقة التدريب الفضية، والمؤهلة للحصول على بطاقة التدريب الذهبية، في مشوار حصولهم على درجة الماجستير في بناء الأجسام.

جرت الدورة (عن ُبعد) عن طريق تطبيق «زووم» للواقع الافتراضي، بقيادة كبير محاضري الأكاديمية المهندس وليد عبد الكريم الذي تناول الفسيولوجية العامة للجسم، ومكونات وطبيعة الهيكل العظمي للرياضيين، والغدد الصماء ودورها المهم في بناء الأجسام.

كما شهدت الدورة محاضرة في الإسعافات الأولية جرت بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ألقاها المحاضر فادي العطار تضمنت أنواع الإصابات والكسور والتمزق العضلي التي تصيب اللاعبين خلال التدريبات والمنافسات.

أشرف على الدورة العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية وتابعها زايد الجلاف نائب الرئيس والمدير العام، وكل أعضاء مجلس الإدارة.

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