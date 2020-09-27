«الكاراتيه» ينظم دورة تحكيم للناطقين بغير اللغة العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بمشاركة 12 حكماً نظم اتحاد الكاراتيه الجمعة الماضي دورة للحكام الجدد باللغة الإنجليزية للناطقين بغير اللغة العربية على مدار اليومين، بنظام الاتصال المرئي (عن بُعد).

افتتح الدورة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والحكم الدولي إبراهيم محمد رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة بالاتحاد، شملت الدورة محاضرات نظرية والتطبيق العملي لقانون التحكيم الدولي للكاراتيه.

وأكد اللواء «م» الرزوقي أن الدورة تأتي ضمن أنشطة اتحاد الإمارات للكاراتيه المعلن عنها لتطوير مستوى الحكام بالاتحاد، وقال إن الدورات ستختتم آخر شهر أكتوبر المقبل بدورة لصقل وتصنيف الحكام القدامى بالاتحاد ستطبق فيها الاختبارات النظرية والعملية بآليات جديدة لم تطبق من قبل على مستوى العالم في تجربة جديدة من نوعها لحكام الكاراتيه، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2020- 2021.

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