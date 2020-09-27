«عالم دبي الرياضي».. الإثارة تتواصل حتى 29 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أمس، عن استمرار فعاليات عالم دبي للرياضة هذا العام لمدة شهرين إضافيين لتنتهي في 29 نوفمبر 2020، وذلك نظراً للطلب المتزايد على حجز القاعات لممارسة الرياضة في الملاعب باستمرار.

وكان مركز دبي التجاري العالمي قد قام بتحويل قاعاته إلى ملاعب رياضية مفتوحة أمام جميع عشاق الرياضة، وذلك للاستمتاع باللعب والتدريب والتنافس فيما بينهم في قاعات مكيفة وآمنة ومريحة، وقد ظهرت مرونة الموقع بوضوح في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا إذ وفّر بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين للاستمرار في عيش نمط حياة نشيط. وتماشياً مع قواعد وإرشادات الصحة والسلامة الصارمة لحكومة دبي، فقد قام عالم دبي للرياضة بتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة بنجاح لضمان سلامة اللاعبين والزوار والمجتمع ككل.

هدف

وفي هذا الصدد قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «أدت جائحة «كوفيد 19» منذ بدايتها إلى تعطيل العديد من جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك الرياضة والنشاط البدني. ولذلك فقد قمنا خلال هذا الوقت بالتركيز على خلق بيئة آمنة تمكّن الناس من مزاولة النشاط البدني، مع توفير مساحة كافية بما يتماشى مع تطبيق متطلّبات التباعد الاجتماعي»، وأضاف: «إن مركز دبي التجاري العالمي يدعم الرؤية الشاملة لدبي للترويج لنمط حياة صحي ونشيط، وإنه ليسعدنا تمديد هذه الدورة من عالم دبي للرياضة، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الصحة البدنية والذهنية للجميع».

مشاركة كبيرة

واستضاف عالم دبي للرياضة صيفاً مثيراً هذا العام، حيث شهد مشاركة كبيرة من عشاق الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات، وقامت الأكاديميات بتوفير مخيمات التدريب الحافلة بالإثارة في العديد من اللعبات الرياضية بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس، وتنس الطاولة. وقد حظيت الدورة الحالية بحضور مجموعة من مشاهير الرياضة إلى ملاعب عالم دبي للرياضة هذا العام، منهم حارس مرمى إيطاليا وإنترميلان السابق والتر زينجا، وأسطورة كرة القدم الخماسية البرازيلي فالكاو، وأسطورة كرة السلة اللبناني فادي الخطيب.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي، لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «على مدى العقد الماضي وفّر عالم دبي للرياضة منصّة رائدة للجميع لتحقيق استفادة واسعة من الأكاديميات والجمعيات الرياضية، وقد نجح في جمع كل عشّاق الرياضة؛ ونحن فخورون بالدور الذي نلعبه في تعزيز نشر نمط الحياة الصحي بين المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء. وقد كانت الاستجابة لدورة هذا العام إيجابية بشكل مذهل، إذ عززت من قرارنا المشترك مع مجلس دبي الرياضي بتمديد فعاليات عالم دبي للرياضة». ويلتزم مركز دبي التجاري العالمي بحزم باتّباع القواعد واللوائح الإرشادية الصادرة من قبل الهيئات الحكومية، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وذلك من أجل ضمان صحة وسلامة زوّار عالم دبي للرياضة.

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