البريطاني باري بطل النزال الرئيس لـ «محاربي الإمارات»

المصدر: متابعة - محمد محسن

سجلت بطولة محاربي الإمارات لفنون القتال المختلطة تميزها، بختام النسخة 13 أول من أمس على صالة الروتاندا بفندق «سيزر بلاس»، بجزيرة بلو وترز بدبي، وقد توج البريطاني تشي لويس باري بلقب وزن الثقيل (النزال الرئيس) بعد فوزه بالضربة القاضية على البرازيلي فابيو ملندنادو.

توج الفائزين فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة مدير عام شركة بالمز الرياضية، كما حضر النزالات المقاتل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف بطل العالم في «يو أف سي» لفنون القتال النهائي.

وفي بقية النزالات فاز الأمريكي كريس بارنيت على منافسه البريطاني أحمد تيجاني، في وزن فوق الثقيل بالضربة القاضية، كما فاز السوري طارق سليمان على البولندي بيتر لاوسكي في الوزن المتوسط، بالضربة القاضية.

مفاجأة

وفي السياق فاز الأردني هاشم أرخجا، على البرازيلي يوري فراغا، بالضربة القاضية في وزن الوسط الحر خلال واحدة من مفاجآت البطولة، كما تغلب الأوزبكستاني شاميل امينوف على الكوري الجنوبي كيونغ كيم في وزن الحر، بالاستسلام، وفاز المغربي، جافير علوي، على الكازخستاني تقسين زايتوف في وزن الحر، بقرار الحكام.

وواصلت المنافسات إثارتها بفوز، ساشا بلاتنيكوف من هونج كونج على خصمه البرازيلي باولو تيودورو في الوزن الحر، بالضربة القاضية، كما فاز الروسي، شاميل محمدوف، على الكازخستاني فردريك زاي، للوزن الحر، وتخطى الكوري الجنوبي جي بي مون، الأذربيجاني اغشن باييف، في وزن الريشة، وتغلب التايلاندي توب نوي على البرازيلي إسحاق بيمنتال في وزن الحر بقرار الحكام، وفاز البولندي دين باري على الكويتي عبدالله البوشهري، في الوزن الحر بالضربة القاضية.

وفي نزالات السيدات، تغلبت الفرنسية مانون فيرور على الهولندية ناعومي تتارولو، في وزن «الذبابة»، بالضربة القاضية في الجولة الثانية، بينما فازت الأسترالية كيسي أونيل على اليونانية كريستينا ستلي، في وزن الخفيف.

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