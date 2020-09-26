الإمارات تشارك في دورة السلة لمدربي الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البان الرياضي

تواصل الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي دوراتها التدريبية على المنصة الافتراضية من خلال تقنية zoom من خلال مشاركة الإمارات و14 دولة عربية في الدورة التأهيلية للمدربين والمخصصة للمهارات الفردية لكرة السلة خلال الفترة من اليوم وحتى في 30 سبتمبر الجاري.

وقال د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية إن الدورة التدريبية الإقليمية تأتي استكمالاً لمجموعة الدورات الافتراضية، وستشهد أيام الدورة محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، وأخرى عن التغذية الصحيحة للاعبي الأولمبياد الخاص إلى جانب محاضرات عن المهارات الأساسية في كرة السلة والثانية عن اختبارات المهارات الفردية لكرة السلة. أبوظبي - البيان الرياضي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز