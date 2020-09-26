تحويل بطولة طوكيو غراند سلام للجودو إلى زغرب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تسلم اتحاد المصارعة والجودو أمس رسالة من الاتحاد الدولي للجودو، تفيد بإلغاء بطولة طوكيو غراند سلام للجودو، التي كان مقرراً إقامتها في العاصمة اليابانية في آخر شهر ديسمبر المقبل، وتحويلها إلى زغرب لتقام في كرواتيا بمسمى بطولة جائزة زغرب الكبرى للجودو بالاشتراك مع اتحاد الجودو الكرواتي.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد عقب تسلمه الرسالة إن الإلغاء تم بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجودو بعد الاطلاع على التقارير الصحية التي أفادت بانشغال اليابان في الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية التي تأجلت حتى 2021.

وقال الدرعي إنه فيما يتعلق بشأن تنظيم بطولة بودابست غراند سلام للجودو المقرر إقامتها في العاصمة المجرية في نهاية أكتوبر المقبل، فهي ما زالت قائمة في موعدها، ولن يتم التأجيل أو الإلغاء إلا في حالة وجود طلب من الحكومة المجرية بالتأجيل أو الإلغاء.

وأضاف: هناك العديد من المسابقات المقرر إقامتها في بداية عام 2021 ننتظر آخر المستجدات بشأنها بهدف التأكيد على توفير البيئة الصحية السليمة التي من شأنها أن تحمي مجتمع الجودو عند تنظيمها لا سيما أن الجميع يرفعون شعار «الصحة أولاً» في هذه الظروف.

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