«طرب» نجمة تحديات الحول والزمول في تمهيدي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اختتمت، أمس، منافسات الأسبوع الرابع من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021 التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في إطار دعم ملاك الهجن وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض المنافسات تمهيداً للسباقات الرئيسة التي سوف يشهدها الموسم في الفترة المقبلة.

وشهد ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي منافسات سن الحول والزمول التي أقيمت لمسافة 5 كلم على مدار 16 شوطاً بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت «طرب» لمحمد صالح ناصر الكربي أفضل أداء خلال منافسات الحول والزمول في الوثبة، أمس، بعد أن حققت أفضل توقيت زمني على مدار الأشواط الـ 16، إذ خطفت المركز الأول في الشوط السادس بعد أن سجلت توقيتاً قدره 8.01.02 دقائق.

وأحرزت «الشاهينية» لعبيد خليفة الخييلي لقب الشوط الأول للحول المحليات بعد أن سيطرت على منافسات الشوط مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 8.02.02 دقائق، فيما حلقت «اليمامة» لمبارك محمد بن نصرة العامري بلقب الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات بتوقيت 8.03.05 دقائق.

تألق

وشهد الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات تألق «مولع» لمحمد سهيل العامري محققاً المركز الأول بتوقيت 8.12.07 دقائق، بينما كان «منصف» لحمد سعيد صالح الكتبي على موعد مع ناموس الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8.05.06 دقائق، فيما انتزعت «غرام» لأحمد محمد سالم المعمري المركز الأول في الشوط الخامس للحول المحليات.

وأسفرت بقية نتائج الأشواط عن فوز «أصافي» لمحفوظ خميس الجنيبي، و«الحصن» لصالح بن نصره العامري، و«هملولة» لسيف أحمد القبيسي، و«إبعاد» لأحمد علي سلطان السبوسي، و«معراظ» لسيف محمد القبيسي، و«خيره» لصالح بن نصرة العامري، و«سراب» لمحمد مطر الخييلي، و«مرحب» لناجي عويضة الكربي، و«زهرة» لسلطان تريم الكتبي، وفي الشوط الأخير كان اللقب لـ «حدث» المملوكة لسهيل سالم الخييلي بتوقيت قدره 8.12.04 دقائق.

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