تحويل بطولة طوكيو جراند سلام للجودو إلى زغرب الكرواتية

المصدر: وام

تسلم اتحاد المصارعة والجودو أمس رسالة من الاتحاد الدولي للجودو ، تفيد بالغاء بطولة طوكيو جراند سلام للجودو، التي كان مقررا إقامتها في العاصمة اليابانية في آخر شهر ديسمبر القادم ،وتحويلها إلى زغرب لتقام في كرواتيا بمسمي بطولة جائزة زغرب الكبرى للجودو بالاشتراك مع اتحاد الجودو الكرواتي.

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد عقب تسلمه الرسالة بأن الإلغاء تم بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجودو بعد الاطلاع على التقارير الصحية التي أفادت بانشغال اليابان في الاستعداد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية التي تأجلت حتى 2021 .

وقال الدرعي أنه فيما يتعلق بشأن تنظيم بطولة بودابست جراند سلام للجودو المقرر إقامتها في العاصمة المجرية في نهاية أكتوبر المقبل ، فهي ما زالت قائمة في موعدها، ولن يتم التأجيل أو الالغاء إلا في حالة وجود طلب من الحكومة المجرية بالتأجيل أو الالغاء.

وأضاف: هناك العديد من المسابقات المقرر إقامتها في بداية عام 2021 ننتظر آخر المستجدات بشأنها بهدف التأكيد على توفير البيئة الصحية السليمة التي من شأنها التي تحمي مجتمع الجودوعند تنظيمها لا سيما أن الجميع يرفعون شعار " الصحة أولا" في هذه الظروف.

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