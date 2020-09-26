البريطاني لويس باري بطل الوزن الثقيل في "محاربي الإمارات"

المصدر: وام

توج البريطاني تشي لويس باري بلقب وزن الثقيل بعد تغلبه على البرازيلي فابيو مليندنادو في النزال الرئيسي من النسخة الـ 13 لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت منافساتها مساء أمس على صالة "الروتاندا" بفندق سيزر بلاس، بجزيرة بلو وترز بدبي.

حضر النزالات المقاتل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف بطل العالم في نزالات "يو أف سي" لفنون القتال النهائي، كما حضرها وتوج الفائزين فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة مدير عام شركة "بالمز الرياضية.

وفاز باري على منافسه البرازيلي المخضرم فابيو مليندانادو في الجولة الأولى بالضربة القاضية الفنية بعد دقيقة وثماني ثواني، واحتفظ باري باللقب بفوزه للمرة الثانية في البطولة، محافظا على سجله الخالي من الهزائم.

وفي باقي النزالات فاز الأمريكي كريس بارنيت على منافسه البريطاني أحمد تيجاني في وزن فوق الثقيل بالضربة القاضية، وفاز السوري طارق سليمان على البولندي بيتر لاوسكي في الوزن المتوسط بالضربة القاضية الفنية بالجولة الثانية.

وفي نزالات السيدات، تغلبت الفرنسية مانون فيرور على الهولندية ناعومي تتارولوفي وزن الذبابة بالضربة القاضية في الجولة الثانية، وفازت الأسترالية كيسي أونيل على اليونانية كريستينا ستلي في وزن الذبابة أيضا.

وفي وزن الوسط الحر للرجال فاز الأردني هاشم هاشم على البرازيلي يوري فراغا بالضربة القاضية خلال واحدة من مفاجآت البطولة، كما تغلب الاوزبكستاني شاميل امينوف على الكوري الجنوبي كيونغ كيم على في وزن الحر بالاستسلام، وفاز المغربي جافير علاوي على الكازاخستاني تقسيم زايتوف في وزن الحر بقرار الحكام، كما فاز ساشا بلاتنيكوف من هونج كونج على خصمه البرازيلي باولو تيودورو في الوزن الحر خلال الجولة الأولى بالضربة القاضية.

وفاز الروسي شاميل محمدوف على الأفغانستاني فريدرون أليك زاي بالضربة القاضية، والكوري الجنوبي جي بي مون، على الاذربيجاني أغشن باييف في وزن الريشة، كما تغلب التايلاندي توب نوي على البرازيلي إسحاق بيمنتال في وزن الحر بقرار الحكام، وفاز البولندي دين باري على الكويتي عبدالله البوشهري في الوزن الحر بالضربة القاضية.

واشتملت النسخة الـ 13 على 13 نزالا مثيرا نقلتها قناة أبوظبي الرياضية، وعدة محطات تليفزيوينة عالمية، وعدد من التطبيقات لمواقع متخصصة في الفنون القتالية المختلطة لأكثر من 400 مليون مشاهد من محبي الفنون القتالية المختلطة حول العالم.

ومن ناحيته أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة أن البطولة تواصل تأكيد نجاحاتها من نسخة الى أخرى، وأن نسخة دبي نجحت في تقديم الجديد والمثير في النزالات القوية بين المقاتلين الـ 26 الذين قدموا من 23 دولة، كما أكدت أيضا على قدرة الإمارات على كسب التحديات، وإقامة البطولة للمرة الثالثة في نفس توقيتها في ظل العارض الصحي العالمي الذي أربك أجندة الرياضة العالمية طوال الفترة الماضية، في نفس الوقت الذي نجحت فيه اللجنة المنظمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بأعلى درجة من الكفاءة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المشاركين.

وأضاف أن البطولة تكسب أرضا جديدة مع كل نسخة جديدة، وهي تحمل اسم غالي على قلوب الجميع، ونفخر باننا جزء من منظومة الرياضة المتطورة في الامارات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ونحن مؤمنون دائما بان مهمتنا الأساسية هي ترجمة الاهتمام والدعم إلى إنجازات على أرض الواقع، وهنا يجب أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الاماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على مساندته ومتابعته الحثيثة التي كانت لها الأثر الكبير في الخروج بالبطولة بهذه الصورة المثالية، والشكر موصول على مسؤولي مجلس دبي الرياضي الذي تابع باهتمام معنا إجراءات التنظيم والاستضافة في دبي، وجميع الجهات المعنية بالصحة، حيث تم اجراء 918 فحص كوفيد 19 خلال أسبوع واحد.

و بدوره أشاد البطل العالمي حبيب نور محمدوف، بالحضور القوي للألعاب القتالية في الامارات، وقاعدتها الجماهيرية الواسعة ، مشيراً الى أن ابوظبي باتت علامة فارقة في هذا المجال، وانها تسير بسرعة في أن تكون عاصمة الألعاب القتالية في العالم، معتبرا أن بطولة " محاربي الإمارات" أصبحت الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط في مجال الألعاب القتالية المختلطة، لما تقدمه من بطولة مميزة.

وقال: أحرص على مشاركة أعضاء فريقي في البطولة المميزة التي تعتبر الأفضل في الشرق الأوسط، وفي هذه النسخة خططنا للمشاركة في 3 نزالات، ولكن نظرا لمرض احد أعضاء الفريق فقد تغيب عن المشاركة، أما الثنائي الذي شارك فقد حقق الفوز.

وأشار حبيب الى أنه يستعد حاليا لخوض نزال جديد في ابوظبي خلال منافسات" يو إف سي 254 " العودة إلى جزيرة النزال وقال: الأمور تسير بشكل جيد، انا سعيد ومتحمس بالعودة الى الإمارات واللعب في بطولة " يو اف سي"، وعندما العب في العاصمة الإماراتية اشعر كانني ألعب في بلدي، والنزال رقم 30 سيجمعني مع خصم شرس هو الأمريكي جايثج يوم 24 أكتوبر، وعلي أن أحتفظ بتركيزي لأحافظ على سجلي النظيف من الخسائر.

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