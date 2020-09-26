24 ساعة على انطلاق «يو إف سي 253»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتهى وقت الانتظار، واستُكملت إجراءات الحجر الصحي الاحترازي، استعداداً لانطلاقة منافسات جزيرة النزال من «يو إف سي» مجدداً والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي.

حيث أشادت مجموعة من نخبة المقاتلين حول العالم بالإجراءات التي اتخذتها أبوظبي في مجالات الصحة والسلامة وكرم الضيافة، وأكدت الاستعداد لخوض منافسات لا تمحوها الذاكرة عند العودة إلى جزيرة النزال بدايةً من بطولة «يو إف سي 253» بلقاء أديسانيا ضد كوستا غداً.

وفي نزالٍ مشوّق ومرتقب بين مقاتلَين لم يتعرّضا للهزيمة حتى الآن في مؤسسة «يو إف سي»، سيتواجه البرازيلي باولو كوستا مع إزرايل أديسانيا للفوز بلقب الوزن المتوسط. وفي تعليقه، قال كوستا: «كرم الضيافة هنا أمر رائع بالفعل!

أحب هذا المكان؛ لقد تم تحقيق إنجازات مثيرة للدهشة. الجميع موجودون معاً، وكلنا بخير. وقد بذلت الإمارة جهوداً كبيرة في سبيل ذلك. أنا مستعد (لبطولة «يو إف سي 253»). شكراً أبوظبي».

وقال أديسانيا: «أشعر بامتياز خاصّ، لأن جزيرة ياس تبدو كما لو أنها أغلقت بسبب منافسات «يو إف سي»، بينما يتصدّر اسمي العناوين. من الرائع حقاً أن نستطيع تجاوز الظروف الصعبة التي نمرّ بها، وخوض هذه المنافسات في أبوظبي».

ويعود الرياضي الروسي زبيرا توخوغوف إلى ساحة مجده في الدورة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للتحدي التي أقيمت في سبتمبر 2019، وهو مستعدّ لمواجهة الكندي حكيم داودو في نزال رئيسي.

شكر

وقال توخوغوف: «أشكر أبوظبي على ما حظيتُ به من كرم ضيافة، لقد أعجبني ذلك حقاً، أشعر كما لو أنني في بلدي الثاني. شكراً جزيلاً على الخدمة والطعام، وكل شيء. نحن هنا في منطقة آمنة، وهو شيء جيد جداً للمقاتلين».

ويترقّب الأمريكي دييغو سانشيز نزاله المشوّق في فئة وزن الخفيف المتوسط الذي يجمعه مع جيك ماثيوز؛ ويتطلع قدماً للمشاركة في حدث «ضخم»؛ وقال: «يعتبر التواجد هنا والمشاركة في جزيرة النزال على جزيرة ياس بأبوظبي فرصة رائعة، وتجربة مذهلة بحقّ. تشهد الجزيرة حالة إغلاق تامّ، ما يجعلها المكان الأمثل لخوض النزالات، والاستمتاع بوقت رائع هنا. يدور كل شيء حول النزالات، ومؤسسة «يو إف سي». إنها فعلاً مساحة متميزة لاستضافة مثل هذه الفعاليات المهمة. أشعر كما لو أنني جزء من شيء خاصّ حقاً».

مواجهة

وأشارت سيجارا يوبانكس إلى أنها «متحمّسة» لمواجهة كيتلين فييرا في نزال عن فئة وزن الديك - سيدات؛ وقالت: «ما تم تحقيقه في المنطقة الآمنة أمر يدعو للدهشة. ويتخطى ذلك حدود الإحساس بالأمان، إلى سهولة التنقل. قد تدفعك الظروف للتواجد في منطقة آمنة أحياناً، وتصيبك الحيرة حول المكان الذي تريد الذهاب إليه، وتشعر بأنك مقيّد.

أما هنا فقد نجحوا في القيام بعمل رائع هنا عبر الحفاظ على سلامتنا، دون أن نفقد فرصة التصرّف بحرية، إذ يمكننا التجوّل في الأرجاء، وركوب الدراجات. يعجبني أننا قادرون على التواجد في مكان آمن، دون أن يحرمنا ذلك من فرصة الاستمتاع ببعض مظاهر الحياة الطبيعية».

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