«سمحة» تكسب تحدي الثنايا في الوثبة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

انتزعت «سمحة» لمبارك بن نصرة العامري ناموس الشوط الأول، للأبكار المحليات، ضمن منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بالميدان الجنوبي في الوثبة، فيما طارت «الظبي» لمالكها بادي بن تركي السويدي، بناموس الأبكار المهجنات في الشوط الثاني.

وحلق «ربدان» لمالكه عبدالله صباح المنصوري، بناموس الشوط الثالث، للجعدان المحليات، وأهدى «مناور» شعار صالح محمد بن نصرة العامري، النقطة الثانية، في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، وتوجت «غزل» لجابر العوفري المنصوري بلقب الخامس، و«عالية» لصالح بن نصرة العامري بالشوط السادس، و«الوسمي» لأسعد غريب الجنيبي، بناموس السابع و«أدهم» لمالكه أحمد محمد راشد الظاهري بالثامن.

وسيطرت «غازية» لحمد ثعلوب الدرعي على منافسات الشوط التاسع و«الشاهينية» لمبارك محمد المهيري العاشر.

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