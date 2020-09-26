البطائح.. «سوبر هاتريك» الصالات

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

أهدت إدارة نادي البطائح ، برئاسة حمد سالم الكتبي رئيس النادي، وعبيد الطنيجي أمين السر العام وراعي فريق كرة الصالات، وأعضاء مجلس الإدارة إنجاز الفوز بلقب دوري كرة قدم الصالات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعم الأول إلى النادي، وتوجهت الإدارة بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال ، ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

وطغت الفرحة الكبرى في نادي البطائح بالوصول للقب الرابع «سوبر هاتريك» لموسم 2019 / 2020، في إنجاز فريد هو الأول من نوعه في تاريخ النادي والبطولات هي كأس الاتحاد، كأس الإمارات، كأس بطولة خورفكان الدولية وأخيراً اللقب الكبير وهو دوري الصالات.

وقدم عيسى هلال الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الدعم المتواصل واللامحدود لأندية الإمارة ، وهنأ فريق نادي البطائح بالإنجازات المتوالية كونه حقق 4 بطولات في موسم واحد، وتمنى لفريق نادي خورفكان حظاً أوفر في المرات المقبلة، وقال: سعادتنا كبيرة بنجاح اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني في تنظيم «البلاي أوف» وفقاً للاحترازات والتدابير المطلوبة حيث نجحت اللجنة في التخطيط والتنظيم، وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق في الموسم الجديد.

وأشاد عيسى هلال بإنجاز أندية الإمارة الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، وهي البطائح وخورفكان ودبا الحصن وقال: نتمنى أن تتواصل الأنشطة الرياضية بصورة منتظمة.

وأرجع عبد الملك جاني النجاح، الذي واكب استكمال دوري الموسم الماضي إلى الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار، واعتبره نقطة انتقالية في العمل الرياضي في ظل الظروف، التي يمر بها العالم حالياً وقال: قيادتنا الرشيدة وفرت كل الإمكانات التي تساعدنا في التنظيم.

وأوضح أن هناك 5 عوامل لعبت دوراً رئيسياً في النجاح، أولها دعم ووقفة الهيئة العليا للطوارئ والكوارث، والتعاون الكبير من اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي للجنة التنفيذية، والتزام الأندية بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية، والجهد الكبير من اللجنة التنفيذية.

وتوجه جاني بالشكر الجزيل إلى كل شركاء النجاح، وعلى رأسهم وسائل الإعلام في الدولة وأشاد بمستوى خورفكان، وقال: إذا استمر النسور على هذا المستوى سيكون الفريق رقماً صعباً في الموسم الجديد.

تكريم مناسب

أكد عبيد الطنيجي بأن إنجازات فريق كرة الصالات لم تأت من فراغ بل بفضل جهود إدارة النادي واللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكداً سعادتهم بما حققه الفريق من بطولات، وقال: إن اللاعبين سيحصلون على التكريم اللائق، الذي يوازي مجهوداتهم وبطولاتهم.

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