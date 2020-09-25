«حشيمة» أميرة الحول و«سلهود» ملك الزمول

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تمكّن شعار فلاح فهد بن فهيد آل محمد الهاجري، من الحصول على لقب التوقيت الأفضل في ميدان المرموم، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كسبت «هجامة» صدارة الشوط الرابع عشر للحول المهجنات، وذلك في سباقات الكبار، التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً، صباح أمس، وتمكنت المطية المميزة من الوصول إلى خط النهاية، مسجلة زمناً بلغ 9:35:9 دقائق.

وكان التميز في الشوط الرئيس للحول المحليات، من نصيب «حشيمة» ملك ناصر محمد محمد غنّام الهاملي، والتي قطعت رحلة ستة كيلومترات في زمن قدره 9:37:0 دقائق، فيما كانت «الجموح» بشعار مرغم، هي صاحبة الناموس في ثاني الأشواط للحول المهجنات، حيث أهدت مالكها حمد راشد حمد غديّر الكتبي، الصدارة، في توقيت بلغ 9:41:0 دقائق.

وبالمقابل، أظهرت سلالة سلهود، قدراتها من خلال ثالث الأشواط للزمول المحليات، حيث تمكن «سلهود» ملك سالم راشد حمد الوهيبي، من الظفر بالمركز الأول، محققاً توقيتاً 9:42:5 دقائق، وحسم «نايف» لسالم مسفر غانم بالقوبع المنصوري، صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات، بزمن قدره 9:42:5 دقائق.

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