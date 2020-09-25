نزالات قوية في انطلاقة «محاربي الإمارات» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة السادسة مساء اليوم، النسخة 13 من بطولة «محاربي الإمارات» الدولية لفنون القتال المختلطة، التي تنظمها شركة بالمز الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في فندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز بدبي.

ويتنافس في البطولة 26 مقاتلاً من 21 دولة، من مختلف دول العالم، في 13 نزالاً، من أبرزها النزال الذي يجمع بين البريطاني تشي لويس باري ضد البرازيلي فابيو ملدنادو، والنزال الآخر الذي يجمع بين الداغستاني إسلام محمدوف ضد الكوري الجنوبي كيونغ بيو كيم.

وأكملت اللجنة المنظمة، كافة الإعدادات لتنظيم البطولة، التي سيتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع البروتوكولات التي أرسلها مجلس دبي الرياضي، والتي تتضمن حصول جميع الأطراف المشاركة في المنافسات، وأعضاء الفرق الفنية والإعلاميين الموجودين، على فحص «كوفيد 19»، يظهر النتيجة سلبية.

وأجرت اللجنة المنظمة، مساء أمس، عملية الوزن للمتنافسين، التي تسبق انطلاق البطولة، وتم التقاط الصور التذكارية لكل المتنافسين، وفي خلفيتهم عين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

وسيقاتل تشي لويس للحافظ على لقبه في البطولة، ضمن الوزن الثقيل، وستكون مواجهة تشي لويس شديدة التنافس مع فابيو ملدنادو، ذي الأربعين عاماً، نظراً لخبرة الأخير القتالية، حيث خاض البرازيلي ملدنادو 114 نزالاً منذ بداية مسيرته الرياضية في عام 2000، من بينها 30 نزالاً في ملاكمة المحترفين، فاز بـ 26 نزالاً منها، من بينها 25 بالضربة القاضية.

كما خاض 39 نزالاً في بطولات فنون القتال المختلطة، فاز أيضاً بـ 25 نزالاً، منها 15 بالضربة القاضية، وخاض 45 نزالاً في بطولات الملاكمين الهواة، فاز فيها بـ 40 نزالاً، من بينها 27 فوزاً بالضربة القاضية.

وزن الثقيل

كما تتضمن منافسات الوزن الثقيل، مواجهة الملاكم المحترف الكازاخستاني تقسيم زايبتوف، الذي فاز في سبع نزالات سابقة دون أي هزيمة، حيث يلتقي اليوم مع المغربي خافيير علاوي، الذي يلعب مع نادي ترايستار في كندا، كما يواجه البريطاني أولي طومبسون مع كريس بارنيت.

وفي الوزن المتوسط، يواجه السوري طارق سليمان مع بيوتر ولاوسكي، ويخوض الكويتي عبد الله البوشهري نزالاً مع الإيرلندي دين باري بطل الكيك بوكس العالمي الأسبق، وواحد من أكثر الرياضيين المتوجين على مستوى العالم في تلك الرياضة، ويخوض الأردني هاشم أرخاجا، نزالاً مع البرازيلي إيوري فراجا.

المشاركة النسائية

وستكون المشاركة النسائية في نزالين، سيكون أولهما بين ملاكمتين تشاركان لأول مرة في البطولة، بين اليونانية كريستينا ستليو والأسترالية كيسي أونيل، وفي النزال الثاني، تخوض الفرنسية مانون فيورو، التي قدمت واحداً من أقوى النزالات في تاريخ البطولة، خلال النسخة 12 الماضية، عرضت خلاله مزيجاً بين المهارة الفنية والقوة البدنية، والقدرة على التحكم في وتيرة النزال، وتلتقي اليوم مع الهولندية نعومي تتاروغلو.

وتبث منافسات البطولة على الهواء مباشرة، عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، كما يمكن متابعة كافة النزالات، عبر منصات التواصل الاجتماعي والبث الرقمي، وعبر القناة الخاصة بالبطولة على موقع يوتيوب.

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