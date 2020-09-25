مغير الخييلي: الرياضة رسالة محبة بين الشعوب

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن استضافة أبوظبي لمنافسات النسخة الـ «13» للدوري الهندي الممتاز للكريكت، تعد خطوة مهمة لتعزيز التقارب بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل دائماً رسالة للمحبة والتواصل بين الشعوب والمجتمعات العالمية.

وقال: إن استضافة هذا الحدث، بعد أن تأجل الموسم الرياضي في الهند بسبب الأوضاع العالمية، وجائحة «كورونا»، يمثل نجاحاً للبنية التحتية والمرافق الرياضية، وجاهزية جميع فرق العمل والجهات المختصة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، استطاعت بإدارتها لظروف الأزمة الراهنة، بإمكاناتها وقدراتها العالية، أن تخطو خطوات كبيرة، ضمن الإجراءات الاحترازية، لتأمين استمرارية الحياة بشتى مجالاتها، ومن ضمنها الرياضية.

وأوضح أن القطاع الاجتماعي يلعب دوراً أساسياً في تنظيم أندية الجاليات والنوادي والمؤسسات الرياضية، ونحن في دائرة تنمية المجتمع، نتطلع إلى بناء مجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، وإلى تفعيل دور جميع أفراد المجتمع، وجعل الأطفال والشباب يشعرون بالسعادة والأمان، إلى جانب توفير حياة محترمة ونشطة ومفعلة للجميع، لجعل المجتمع متلاحماً مبنياً على التسامح واحترام الآخر.

وأضاف: «نرحب بجميع الرياضات في مجتمع أبوظبي، ليصبح مجتمعنا نشطاً ومسؤولاً، عبر جعل الأفراد يشاركون بفاعلية، وجعلهم نشطين، يتمتعون بثقافة الصحة البدنية، وهناك في الهند، غالبية الأفراد يفضلون لعبة الكريكت، التي تعد بالنسبة لهم اللعبة الشعبية الأولى».

وفي إطار منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكت، حقق مومباي إنديانز فوزاً مهماً على فريق كولكاتا نايت رايدرز، بنتيجة 49 ركضة، في المباراة التي شهدها استاد زايد للكريكت في نادي أبوظبي للكريكت، مساء أمس.

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