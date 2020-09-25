البحريني رضا يقود «سيدات النصر» في موسم اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن العقيد مروان سنكل نائب رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، عن تعيين البحريني السيد رضا، مدرباً لفريق سيدات النصر لكرة اليد للموسم الجديد، والذي حل مكان المدرب السابق البوسني إبراهيم جاويش، والذي بدوره يتولى تدريب فريق الشباب بالنادي، وكان المدرب إبراهيم مع المدربة خلود صافية، قادا الفريق خلال الموسمين الماضيين لمنصات التتويج.

حيث سيطر الفريق على جميع بطولات الموسم الماضي (الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولة الشيخ سعيد بن طحنون وبطولة التسامح الرمضانية)، وتوج الفريق بوصافة الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة والبطولة الرمضانية بالموسم قبل الماضي، في أول ظهور له بساحات اللعبة.

وأشار مروان إلى أن الفريق يواصل تدريباته اليومية، والتي انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، استعداداً للموسم المقبل، والذي من المقرر أن يبدأ في 24 أكتوبر المقبل، وفق أجندة اتحاد اللعبة حالياً، في استكمال الدور الثاني لبطولة دوري الموسم الماضي.

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