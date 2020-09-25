مليحة يبحث سبل تنمية موارده

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

بحث نادي مليحة الرياضي، أوجه تعزيز الخطط الاستثمارية في النادي، وتنمية موارده، خلال استقباله عبد الله سلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي.

جاء ذلك، خلال استقبال محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، يرافقه عبد الله سالم خلفان بن جرش الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة التسويق والاستثمار بالنادي للجنة.

وأشار محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة إلى أن استراتيجية النادي، والتي رسمها أعضاء مجلس إدارة النادي وكافة الكوادر الوظيفية، تتجه نحو تنمية أدوار النادي في كافة المجالات، ارتكازاً على توجهات مجلس الشارقة الرياضي.

بدوره، أشار عبد الله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، إلى حرص اللجنة على تعزيز التعاون مع نادي مليحة، وتحقيق التكامل المنشود، بهدف جلب استثمارات للنادي، في إطار تحقيق رؤية مجلس الشارقة الرياضي، من دعم الأندية في النواحي التسويقية والاستثمارية.

وتطرقت المناقشات في الاجتماع إلى ما يتوافر في النادي من فرص ومساحات تسويقية، وملاعب يمكن استغلالها وفق الخطط والمستهدفات والعوائد المراد تحقيقها.

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