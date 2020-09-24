القاسمي: دعم نهيان بن زايد قاد الدراجات للعالمية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

هنأ الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بمناسبة فوز فريق دراجات الإمارات للمحترفين ببطولة طواف فرنسا للدراجات بعد تألق دراجه السلوفيني تادي بوجاتشار، وأكد رئيس الاتحاد العربي للدراجات، أن هذا الإنجاز التاريخي في السباق هو الأعرق والأقوى في عالم الدراجات الهوائية والمصنف أولاً لدى الاتحاد الدولي للدراجات بنسخته رقم 107، موضحاً أن الوصول للعالمية ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يقدمه سموه شخصياً للرياضة بصورة عامة ورياضة الدراجات بشكل خاص، وذلك من خلال ترؤسه لمجلس أبوظبي الرياضي الذي كان له الفضل مع مجلس إدارة الفريق في التخطيط السليم لبناء الفريق ورسم استراتيجية العمل به واختيار أفضل العناصر له مما عجل بتحقيق أهدافه قبل حلول مواعيدها المرسومة، كما تمنى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي للفريق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

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