درويش: «محاربي الصحراء» بدبي أولى خطوات التوسع

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات لفنون القتال المختلطة، عن تفاصيل النسخة 13، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي، بفندق سيزر بالاس، وستجرى المنافسات غدا على قاعة الروتندا بفندق سيزر بالاس بجزيرة بلو ووترز بدبي.

وأوضح فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، مدير عام شركة بالمز الرياضية، أن استضافة هذه النسخة في إمارة دبي، تعتبر أولى الخطوات العملية في خطط التوسع المستقبلية، والتي تبدأ بتنفيذ نسخة واحدة على الأقل في كل إمارة من إمارات الدولة، مع دراسة إمكانية تنظيم نسخة خارج الدولة، وفي السياق نفسه، تقدم درويش، ببالغ الشكر والتقدير، إلى مجلس دبي الرياضي، على تقديمه الدعم اللازم، خصوصاً في ظل أزمة «كورونا».

26 لاعباً

وأشار رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن المنافسات تشمل 26 لاعباً من 21 دولة، موزعين على 13 نزالاً، وسيشهد النزال الرئيس، أول دفاع للعملاق البريطاني تشي لويس باري، عن لقبه في وزن الثقيل، ضد أقوى الخصوم الذين واجههم، وهو البرازيلي المخضرم فابيو ملدنادو، صاحب الخبرة والباع الطويل في القتال على مختلف الحلبات، من بينها يو إف سي.

وأضاف درويش: نتوقع حضور الإثارة مع النزال الرئيس المشترك، والذي يجمع الداغستاني إسلام محمدوف، من عائلة النجم حبيب نور محمدوف، ضد الكوري الجنوبي كيونغ بيو كيم، حيث يطمح محمدوف، من خلال هذه المواجهة، إلى استعادة سلسلة انتصاراته المتتالية، بعد أن انتهى نزاله الأخير بالتعادل في أكتوبر الماضي، بعد 17 انتصاراً متوالياً.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، أن المنافسات ستشهد مشاركة وجهين جديدين على مستوى العنصر النسائي، حيث تواجه اليونانية كريستينا ستليو، الأسترالية كيسي أونيل، كما تعود الفرنسية مانون فيورو للمشاركة مجدداً، في واحدة من أقوى النزالات، لتواجه الهولندية عومي تتاروغلو.

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