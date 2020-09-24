16 شوطاً في تحديات الثنايا بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سجل شعار مرغم ظهوراً قوياً في انطلاقة تحديات الثنايا بميدان المرموم، وذلك من خلال السباق الذي أقيم صباح أمس وشهد ستة عشر شوطاً، وحققت «دوامه» لحمد راشد حمد غدير الكتبي ناموس الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات. ونجحت «جباره» المملوكة لعلي سعيد محمد العرياني في إظهار قدراتها المميزة من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات.

ونال سعيد محمد فالح سيف الشامسي الصدارة في الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المحليات من خلال تقديمه لـ«مرحب» على المركز الأول، فيما كان «هملول» بشعار عبيد علي بالرشيد الكتبي صاحب التألق والإبداع في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات.

وشهد الشوط الرابع والمخصص للثنايا البكار المهجنات تألقاً لافتاً لـ«نوف» بشعار فلاح فهد ابن فهيد آل محمد الهاجري، والتي استطاعت أن تسجل الزمن الأفضل 9:24:8 دقائق.

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