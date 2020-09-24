أبوظبي تستقبل نجوم «جزيرة النزال»

المصدر: (أبوظبي - وام)

بدأت العاصمة أبوظبي استقبال النجوم المشاركين في منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»، وذلك قبيل انطلاق المنافسات في جزيرة ياس في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 25 أكتوبر المقبل.

ويعكس تنظيم هذه الفعالية، التي تتضمن خمس منافسات حماسية، ريادة أبوظبي في استضافة الأنشطة والبطولات الدولية عالمية المستوى، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.

ووصل المقاتل البرازيلي باولو كوستا وخصمه النيجيري أديسانيا إلى فندق دبليو- أبوظبي، استعداداً لنزالهما يوم 27 سبتمبر.

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