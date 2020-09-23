منتجع الفرسان يفتتح بحرية «الويك بارك»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

افتتح سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، بحيرة الفرسان «الويك بارك» وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان جبر السويدى وعبدالله الجعبري عضوي مجلس إدارة الفرسان القابضة، بالإضافة إلى نخبة من أشهر لاعبي الويك بورد على المستوى المحلي والعالمي، وتضم البحيرة الجديدة أعلى كابل في بحيرة اصطناعية حول العالم، بارتفاع 12.45 متراً، مما يتيح للمنتجع استضافة الأحداث العالمية، حيث تستوعب البحيرة عدداً كبيراً من الأشخاص في الوقت نفسه.

وأكد سلطان الكعبي أن افتتاح الويك بارك يعني الكثير للمنتجع ويؤكد الرغبة في التميز.

من ناحيته أثنى اللواء أحمد ناصر الريسي على ما تم إنجازه بالمنتجع، وأنه يعد إضافة كبيرة، كون «الفرسان» يقطع كل يوم خطوة جديدة نحو التفوق والتميز.

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