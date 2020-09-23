«الاتحاد للطيران» ترحّب بعودة نجوم «UFC»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن وصول أبطال ورئيس مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «UFC» دانا وايت والطاقم المساعد إلى جزيرة النزال في دورتهم الثانية والتي تقام خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وبصفتها شريك الطيران الرسمي لجزيرة النزال «يو أف سي»، قامت الاتحاد للطيران بنقل عدد من الرياضيين المشاركين من بينهم إسرائيل أديسانيا ودومنيك ريس من لاس فيغاس، وباولو كوستا وجان بلاكويتش من لندن، إلى جانب البطل البرازيلي المتقاعد أنتونيو رودريغو نوغويرا، من لندن أيضاً.

وفي لفتة لطيفة، قامت الاتحاد للطيران بإطلاق اسم «سندويتش الدجاج دانا وايت» على إحدى وجباتها التي تقدم على متن الدرجة الأولى، كما تعاونت الاتحاد مع الفنان والخطاط المحلي ضياء علام ليقوم بتصميم كتابة عربية على حقيبة مستلزمات السفر من أكوا دي بارما لضيوفها المميزين من كبار الشخصيات.

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