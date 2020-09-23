«النصر»يجهّز نورة الجسمي لرئاسة اتحاد الدراجات

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أطلقت نورة الجسمي حملتها الانتخابية لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية للدورة الجديدة 2020- 2024، خلال مؤتمر صحافي عقد، مساء أول من أمس، في قلعة العميد بنادي النصر، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، تتقدمهم الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ويوسف الملا رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، وعبدالناصر يوسف عمران الأمين العام لاتحاد الدراجات الهوائية، ومنصور رحمة الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وأحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية.

تهنئة

واستهلت نورة الجسمي المؤتمر الصحافي بتقديم التهاني إلى فريق الإمارات، بمناسبة تتويجه بلقب طواف فرنسا، معربة عن تقديرها وشكرها لكل من ساندها للترشح، وإلى مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية على دعمها.

وتحدثت الجسمي عن تجربتها الرياضية قائلة: «تقلدت منصب رئيسة اللجنة النسائية ولجنة التسويق والتطوير في الدورة الانتخابية 2016- 2020، وتمكنت مع أعضاء مجلس الإدارة من تنفيذ عدد 15 مبادرة مجتمعية»، كاشفة عن برنامجها الانتخابي، الذي يرتكز على 20 نقطة ويرسم خريطة الارتقاء بالدراجات الهوائية.

من جهتها، أعربت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عن دعمها لترشح نورة الجسمي لرئاسة اتحاد الدراجات، مؤكدة قدرة المرأة الإماراتية على تولي أعلى المناصب القيادية في الدولة.

مكاسب

بدوره، أكد أسامة الشعفار، أن نورة الجسمي تمتلك مواصفات المرأة الناجحة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، كما أعرب الشعفار عن مساندته الكاملة لنورة الجسمي وثقته بها لإكمال سلسلة المكاسب، التي تحققت في الفترة الماضية بعدما أثبتت جدارتها في جميع المناصب، التي تولتها داخل الاتحاد ونجاحها في إدارة طواف دبي النسائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز