هجن العاصفة تتألق في «المرموم»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكدت هجن العاصفة مجدداً تميزها من خلال المشاركة في تحديات الحول والزمول بميدان المرموم صباح أمس، ونجح المضمر غياث الهلالي في الحصول على صدارة كل الأشواط الرئيسية، كما حققت هجن العاصفة التوقيت الأفضل في التحديات من خلال فوز «الشاهينية» بصدارة الحول المهجنات في الشوط الرابع عشر والأخير مسجلة زمناً وقدره 9:35:8 دقائق.

وتمكنت هجن العاصفة من وضع بصمتها على الشوط الرئيسي الأول والذي خصص للحول المحليات، حيث قاد غياث الهلالي «الشاهينية» للصدارة بتوقيت وقدره 9:40:8 دقائق، وهيمن شعار العاصفة على صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات والذي قاد فيه غياث الهلالي «الشاهينية» للناموس بزمن 9:44:2 دقائق.

وكانت السيطرة عاصفية في الشوطين الثالث والرابع للزمول، حيث فاز «شاهين» بالمركز الأول في شوط الزمول المحليات مسجلاً توقيتاً بلغ 9:59:0 دقائق، فيما حصل «شاهين» الآخر بقيادة غياث الهلالي على ناموس رابع الأشواط للزمول المهجنات وكان ذلك بزمن 9:53:4 دقائق.

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