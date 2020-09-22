نهيان بن مبارك يشيد بالانطلاقة القوية للدوري الهندي الممتاز للكريكت

المصدر: وام

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكت بالانطلاقة المميزة لمنافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكت "IPL" "دريم 11" ، التي تحتضنها ملاعب الكريكت في الإمارات حتى 10 نوفمبر المقبل.

وأكد معاليه أن الجهود الكبيرة والتعاون الذي يبذله مجلس الكريكت الهندي ومجلس الإمارات للكريكت والجهات الحكومية المختصة أثمرت عن تنظيم متكامل وفق أعلى المعايير وشروط السلامة والإجراءات الاحترازية، بما يليق ومكانة الدوري وقيمته العالمية.

وجدد معاليه ترحيبه بجميع الوفود والفرق واللاعبين المشاركين في منافسات الحدث الذي يحظى بمرتبة مرموقة على صعيد الفعاليات الرياضية العالمية التي تحرص الإمارات على استضافتها ودعم مسيرة نجاحها، لترسخ في كل مناسبة صور ومشاهد التعايش والسلام والوئام وتلاقي جميع شعوب العالم عبر الرياضة، انطلاقا من قيمها الراسخة ونهجها في تحقيق التقارب والتواصل مع كافة المجتمعات.

الجدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية للدوري الهندي الممتاز للكريكت أسفرت عن فوز فريق سوبر كينجز على نظيره مومباي انديانز بفارق 5 نقاط "ويكيت" مسجلاً 166 نقطة، كما سجل اللاعب سوراب تيواري أعلى عدد نقاط ضمن فريقه مومباي بواقع 42 نقطة من خلال 31 رمية.

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