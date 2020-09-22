تألق هجن العاصفة وند الشبا في تحدي الثنايا
سيطرت هجن العاصفة، أمس على الشوط الرئيس للبكار المحليات، في تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا بميدان المرموم، وقاد غياث الهلالي «الشاهينية» للصدارة، في 9:32:9 دقائق،وتصدر «شاهين» لهجن ند الشبا، الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث،بقيادة سعيد سالم، بتوقيت 9:39:0 دقائق. ونالت «الشاهينية» ناموس الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات، والتوقيت الأفضل، باسم هجن العاصفة، في 9:29:3 دقائق، وتصدرت «لافي» للأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، الشوط الرابع، للثنايا الجعدان المهجنات.
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