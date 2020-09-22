تألق هجن العاصفة وند الشبا في تحدي الثنايا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سيطرت هجن العاصفة، أمس على الشوط الرئيس للبكار المحليات، في تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا بميدان المرموم، وقاد غياث الهلالي «الشاهينية» للصدارة، في 9:32:9 دقائق،وتصدر «شاهين» لهجن ند الشبا، الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث،بقيادة سعيد سالم، بتوقيت 9:39:0 دقائق. ونالت «الشاهينية» ناموس الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات، والتوقيت الأفضل، باسم هجن العاصفة، في 9:29:3 دقائق، وتصدرت «لافي» للأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، الشوط الرابع، للثنايا الجعدان المهجنات.

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