النصر يقدّم نورة الجسمي لرئاسة «الدراجات»

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

يستضيف نادي النصر، مؤتمراً صحافياً اليوم، لتقديم نورة الجسمي، مرشحته لانتخابات رئاسة اتحاد الدراجات الهوائية للدورة الانتخابية الجديدة، عضو مجلس إدارة الاتحاد حالياً، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير، حيث ستتحدث عن برنامجها الانتخابي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها في حال نيلها ثقة الأندية، ويتضمن برنامجها 18 نقطة، من بينها توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات الهوائية بالدولة، واستقطاب المزيد من المواهب وصقلها.

ولعبت الجسمي دوراً مهماً في تطوير الدراجات النسائية، من خلال إدارتها لمنتخب السيدات، وإشرافها على تنظيم أول طواف نسائي في منطقة الشرق الأوسط، ديسمبر الماضي، كما ساهمت في توفير أكثر من 5 ملايين درهم، من خلال رعاية أنشطة اتحاد الدراجات.

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