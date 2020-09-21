الإمارات على عرش طواف فرنسا

المصدر: متابعة: محمد صادق، خالد المهيري

أهدى فريق الإمارات للمحترفين للدراجات، الدولة انتصاراً عالمياً وتاريخياً بفوزه بطواف فرنسا العريق، الذي اختتم منافساته بالجولة الـ 21 والأخيرة في باريس، أمس، حيث تمكن دراج الفريق السلوفيني تادي بوغاتشار من الفوز بصدارة الترتيب العام للطواف، ليؤكد الفريق تألقه في السباقات العالمية، ويرسخ النجاحات التي حققها في سنوات قصيرة وصل معها إلى القمة، واحتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالإنجاز التاريخي لفريق الإمارات للدراجات، الذي حقق لقب طواف فرنسا العريق.

ونشر سموه على خاصية «الاستوري» في موقع «إنستغرام» صورة لبرج خليفة والذي أضيء احتفالاً بالإنجاز الكبير.

وبارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الإنجاز التاريخي المبهر والانتصارات المميزة لفريق الإمارات وحصده للقب طواف فرنسا الشهير، مؤكداً سموه أن الفوز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة تقدم وتنمية القطاع الرياضي، بما يواكب السمعة والمكانة العالمية للدولة في مسيرتها التنموية الرائدة.

وأشاد سموه بقيمة الإنجاز الكبير ورفع علم الإمارات في منصات التتويج العالمية، مثنياً سموه على الجهود الكبيرة لقيادة وإدارة الفريق التي استطاعت بتخطيطها السليم وحسن التنظيم من تحقيق ألقاب مهمة في مشاركات عالمية وسباقات عريقة في ظل فترة زمنية وجيزة. وأكد سموه أن الإنجازات التي يحققها فريق الإمارات تمثل إضافة مهمة للرياضة الإماراتية ولسمعتها في المحافل العالمية، متمنياً لهم مواصلة رحلة النجاحات في عالم السباقات.

الجدير بالذكر أن انتصارات فريق الإمارات ونتائجه المميزة تعد مفخرة كبيرة لرياضة الإمارات في ظل فترة زمنية قياسية، بعد أن تأسس الفريق في 4 يناير 2017، واستطاع تحقيق انتصارات رائعة في السباقات العالمية المصنفة والمعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية. وكتب بوغاتشار «22 عاماً» التاريخ في مشاركته الأولى في طواف فرنسا، باعتباره أصغر دراج يتوج بلقب الطواف منذ عام 1904، والدراج الوحيد الذي يسيطر على ثلاثة قمصان منذ عام 1983، إذ حصد القميص الأصفر لمتصدر السباق بالزمن، والقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، والقميص المنقط لأفضل دراج متخصص بالمرتفعات برصيد 82 نقطة.

أداء مذهل

وقدم فريق الإمارات أداءً مذهلاً في الطواف العالمي بعد الفوز بـ 4 مراحل عن طريق النرويحي الكسندر كريستوف الذي فاز بالمرحلة الأولى، وتادي بوغاتشار الذي فاز بالمراحل 9 و15 و20 التي أهدته الصدارة النهائية بإجمالي توقيت 87 ساعة و20 دقيقة و5 ثوانٍ، متفوقاً على مواطنه بريموز روغليتش دراج جامبو فيزما الذي حل ثانياً بفارق 59 ثانية.

وكان الإيرلندي سام بينيت دراج كويك ستيب قد خطف لقب المرحلة الأخيرة، فيما حل الدنماركي بيدرسن من فريق تريك سيغافريدو ثانياً، والسلوفيني بيتر ساغان من فريق بورا في المركز الثالث، وجاء النرويجي الكسندر كريستوف دراج فريق الإمارات في المركز الرابع للمرحلة الأخيرة.

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