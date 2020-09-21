20 حكماً في دورة اتحاد الكاراتيه

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بمشاركة 20 حكماً نظم اتحاد الكاراتيه الجمعة الماضي دورة للحكام الجدد على مدار اليومين، بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، افتتح الدورة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول للاتحاد الدولي للكاراتيه وبحضور راشد آل علي الأمين العام للاتحاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه والحكم الدولي إبراهيم محمد رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة بالدولة.

في بداية كلمته رحب اللواء «م» الرزوقي بالمشاركين في الدورة وتمنى لهم التوفيق، ووجههم إلى كيفية الاستفادة من تلك الدورات والاطلاع منها على آخر مستجدات التحكيم، استعداداً للمنافسات المحلية المقبلة

وأكد اللواء الرزوقي أن الدورة تأتي ضمن أنشطة اتحاد الإمارات للكاراتيه المعلن عنها في إطار الجهود المبذولة من الاتحاد لتطوير مستوى الحكام بالدولة، وقال إن الدورات ستتواصل طوال الفترة القادمة، كما ستختتم برنامج الدورات آخر شهر أكتوبر القادم بدورة لصقل وتصنيف الحكام القدامى وذلك في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2020- 2021

شملت الدورة محاضرات نظرية والتطبيق العملي لقانون التحكيم الدولي للكاراتيه، وقدم الحكم الدولي جابر الزعابي محاضرة نظرية في قانون تحكيم الكوموتيه وعاونه الحكم الدولي محمد بلحسن بشرح عملي ، واختتمت الدورة أول من أمس بشرح قانون تحكيم الكاتا من الحكم الدولي محمد عزازي.

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