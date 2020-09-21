نجاح كبير لـ «الجري في سيتي سنتر مردف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز المغربي عبدالعالي بوعزاوي والجورجية ديانا جوجيتيدز بلقب «سباق الجري في سيتي سنتر مردف» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة هوبا سبورت الجمعة الماضي في أروقة مركز سيتي سنتر بمنطقة مردف، وشهد نجاحاً ومشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وحصل المغربي بوعزاوي على المركز الأول في فئة الرجال لسباق 10 كيلومترات بعد إنهائه السباق في زمن 29:55 دقيقة بسرعة 02:59 دقيقة في الكيلومتر الواحد، وجاء الإماراتي صالح الحمادي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 33:47 دقيقة بسرعة 03:22 دقيقة في الكيلومتر الواحد، وحل الأوغندي علي ماتوفو في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن 38:14 دقيقة بسرعة 03:49 دقيقة في الكيلومتر الواحد.

وفي فئة السيدات فازت الجورجية ديانا جوجيتيدز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 49:18 دقيقة، تلتها في المركز الثاني الفلبينية ماليا إسبينوكيلا بعد إنهائها السباق في زمن قدره 55:49 دقيقة، وحلت الروسية سفيتلانا اليكساندروفا في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 57:42 دقيقة.

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وفي سباق 5 كيلومترات فاز المغربي عادل الحنيفي بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن قدره 15:26 دقيقة، تلاه الأردني سامح الزغول في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 17:23 دقيقة، وحل الفرنسي جمال محبوبي في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 18:10 دقيقة.

وفي فئة السيدات فازت الرومانية سيمونا جابريلا ستانشو بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 22:48 دقيقة، تلتها البريطانية تيا واطسون في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 23:59 دقيقة، وحلت الأوكرانية ديانا زاخارشينكو في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 24:22 دقيقة.

وفي السباق العائلي لمسافة 2 كيلومتر فاز الجنوب أفريقي بريندون سكونفيلدت بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 08:49 دقائق، تلاه التنزاني عتيبة أمير في المركز الثاني بزمن قدره 11:33 دقيقة، وحل الجنوب أفريقي دامين سكوتفيلد في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 11:51 دقيقة، وفي فئة السيدات فازت التنزانية أميرة أمير بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 08:54 دقائق، تلتها أختها علياء أمير في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 09:42 دقائق، وحلت الجنوب أفريقية جانيل أويلفيسن في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 10:43 دقائق.

وتم خلال السباق تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على المنظمين والمشاركين.

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