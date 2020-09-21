«لجنة اكتشاف مواهب السيارات» تبدأ أعمالها

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بدأت لجنة اكتشاف وتمكين المواهب الناشئة في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية أعمالها بالاجتماع الأول، والذي جاء عبر برنامج الاتصال المرئي زووم تحت رعاية محمد بن سليّم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية ونائب رئيس الاتحاد الدولي (فيا)، وذلك لمناقشة اكتشاف وتطوير المواهب الناشئة في دولة الإمارات. وتجمع اللجنة بين جميع الجهات الوطنية الرئيسية ذات الصلة للنظر في أفضل السبل لضمان وصول نجوم المستقبل إلى كامل إمكاناتهم. وقد تم تشكيل هذه اللجنة بمبادرة من محمد بن سليّم، الذي أصدر أكبر دراسة في الدولة عن رياضة السيارات، تحت عنوان «توفير مسارات مستدامة للسائقين الشباب في الإمارات».

وتتمثل التحديات الرئيسية للجنة في زيادة عدد الناشئين المشاركين في رياضة السيارات والدراجات النارية، سواء أكانوا من حاملي التراخيص الرياضية أم سائقين للترفيه يشاركون في أنشطة رياضة السيارات والدراجات النارية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة مسار مهنية ومدروسة لتطوير ودعم هذه المواهب.

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