«الجوجيتسو» يدعم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو بياناً أمس أكد فيه التزامه بالتوسع في نشر الرياضة بين أصحاب الهمم، بهدف المساهمة في تمكينهم وتطوير أدائهم الرياضي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم 2020 ـــــ 2024 في أبوظبي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تستهدف العمل على تطوير الرياضة وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في كل المجالات ودمجهم في المجتمع.

مساهمة

وأوضح منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن رياضة الجوجيتسو ساهمت في تعزيز أواصر الوحدة والتعاون. وأن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يلعب دوراً محورياً في الترويج لرياضة الباراجوجيتسو ، التي تعد محطة رئيسية ضمن منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فضلاً عن حضورها في بطولة العالم التي استضافتها أبوظبي في نوفمبر 2019.

ويؤكد الظاهري أن الاتحاد ملتزم برفع مستوى «الباراجوجيتسو» وتعزيز انتشارها، إفساحاً للمجال أمام أكبر عدد من أصحاب الهمم، للاستفادة من هذه الرياضة القيّمة.

من ناحية أخرى يعتبر اللاعب حمد البلوشي أشهر ممارسي رياضة الباراجوجيتسو في الدولة، ويقول الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، والذي فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو 2019، إنه فخور بما تقدمه الإمارات لفئة أصحاب الهمم من ممارسي الجوجيتسو في العالم، وإنه يتوجه بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على مساعدته شخصياً لتحقيق طموحاته في تمثيل الدولة ورفع علمها خفاقاً في المحافل الدولية. وأضاف أن هذه الرياضة ساهمت في تعزيز لياقته البدنية بشكل كبير، وأن تأثيرها الإيجابي امتد ليشمل حالته الذهنية والنفسية.

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