الرميثي: الانتصار المبهر لفريق الإمارات يضاهي مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجه محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة الانتصار التاريخي المبهر والانجاز الكبير الذي حققه فريق الإمارات وفوزه بلقب طواف فرنسا الذي يعد أشهر سباقات الدراجات في العالم.

كما تقدم بالتهنئة لمطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات والطاقم الإداري والفني والدراجين، مبينا أن الفوز بسباق عالمي بحجم طواف فرنسا يؤكد على مكانة الفريق وتخطيطهم الاحترافي ودورهم المميز في التحضير للمناسبات الكبرى، وصولا لهذا الانجاز المميز الذي سيسهم حتما في تقديم دفعة معنوية كبيرة لطاقم الفريق لمواصلة عروضه المميزة في السباقات العالمية.

وأشاد الرميثي بالمستوى الرائع الذي قدمه الدراج السلوفيني تيدي بوجاتشر وقيادته للفريق لحصاد لقب طواف فرنسا، مشيرا إلى أن الفريق بدراجيه المحترفين قادر على تحقيق القاب وانجازات مهمة لما يملكه من خبرات وعناصر شباب يستطيعون صناعة الفارق، مؤكدا أن الزخم الإعلامي العالمي والجماهيري يزداد في ظل في النجاحات التي يخطها الفريق في السباقات العالمية، موضحا أن الفريق استطاع وخلال فترة زمنية قياسية من الدخول في عالم الفرق الكبيرة والمؤثرة في سباقات الاتحاد الدولي للدراجات، معربا عن فخره واعتزازه بقيمة الانجازات التي يسجلها الفريق ونجاحاته العالمية، متمنيا للفريق وإدارته وطاقمه المزيد من النجاحات خلال السباقات العالمية المقبلة.

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