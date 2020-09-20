نهيان بن زايد يبارك الإنجاز المبهر لفريق الإمارات في طواف فرنسا

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

بارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الإنجاز التاريخي المبهر والانتصارات المميزة لفريق الإمارات وحصاده للقب طواف فرنسا الشهير، مؤكداً سموه أن الفوز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة تقدم وتنمية القطاع الرياضي، بما يواكب السمعة والمكانة العالمية للدولة في مسيرتها التنموية الرائدة.

وأشاد سموه بقيمة الانجاز الكبير ورفع علم الإمارات في منصات التتويج العالمية، مثنياً سموه على الجهود الكبيرة لقيادة وإدارة الفريق التي استطاعت بتخطيطها السليم وحسن التنظيم من تحقيق ألقاب مهمة في مشاركات عالمية وسباقات عريقة في ظل فترة زمنية وجيزة.

وأكد سموه أن الانجازات التي يحققها فريق الإمارات تمثل اضافة مهمة للرياضة الإماراتية ولسمعتها في المحافل العالمية، متمنيا لهم مواصلة رحلة النجاحات في عالم السباقات.

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