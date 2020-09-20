«خود» تكسب تحدي الإيذاع في تمهيدي الوثبة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

اختتمت، أمس، منافسات الأسبوع الثالث من السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021 «تمهيدي الوثبة»، التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات لهجن، لدعم رياضة الهجن، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت المنافسات في سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، لمسافة 4 كلم، بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة في أبوظبي. وحصدت «خود» لخليفة عبدالله سعيد الظاهري لقب أول أشواط الإيذاع بعد أن احتلت المركز الأول للإيذاع الأبكار المحليات، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 6.17.06 دقائق، فيما نالت «الحذرة» لزايد حماد المهري لقب الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات بعد أن سجلت توقيتاً زمنياً مميزاً بـ 6.12.09 دقائق.

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