بوغاتشار يهدي فريق الإمارات صدارة طواف فرنسا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أهدى السلوفيني تادي بوغاتشار، فريق الإمارات للدراجات للمحترفين، صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات بعد فوزه بالمرحلة العشرين وقبل الأخيرة التي أقيمت، اليوم، ليقترب من حسم اللقب وتحقيق إنجاز تاريخي للدراجات الإماراتية.

وقطع بوغاتشار مسافة المرحلة قبل الأخيرة في 55.55 دقيقة متفوقاً بفارق 1.21 دقيقة عن الهولندي توم دومولين دراج فريق جامبو فيزما الذي حل في المركز الثاني، والاسترالي ريتشي بورت دراج فريق تريك سيغافريدو الذي حل في المركز الثالث.

واعتلى بوغاتشار (21 عاماً) صدارة التصنيف العام للطواف مسجلاً 84 ساعة و26 دقيقة و33 ثانية بفارق 59 ثانية عن مواطنه بريموز روغليتش دراج جامبو فيزما مما يقربه من تحقيق لقب الطواف قبل الجولة الأخيرة والختامية التي تقام، غدا، الأحد.

وفاز فريق الإمارات للدراجات بأربعة مراحل حتى الآن في طواف فرنسا في أداء مذهل قدمه دراجو الفريق منذ انطلاق الطواف في 29 من شهر أغسطس الماضي، إذ حقق النرويجي الكساندر كريستوف لقب المرحلة الأولى، فيما نال بوغاتشار لقب 3 مراحل

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