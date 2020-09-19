«الأيقونة» بدبي جاهز لمنافسات الدوري الهندي للكريكيت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصبح استاد دبي الدولي للكريكيت «أيقونة» المنشآت الرياضية الدولية في مجال رياضة الكريكيت جاهز لاحتضان العدد الأكبر من مباريات الدوري الهندي للكريكيت الذي انطلق أمس في العاصمة أبوظبي، والذي يستمر حتى العاشر من شهر نوفمبر المقبل، حيث تستضيف دبي المباراة النهائية التي تحدد بطل الدوري هذا العام.

وتستضيف ملاعب الإمارات للكريكيت في كل من العاصمة أبوظبي ودبي منافسات الدوري الهندي للكريكيت الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم، وستشهد البطولة 60 مباراة خلال 56 يوماً، تقرر أن تقام جميعها من دون حضور جماهيري وفق الإجراءات الاحترازية، بواقع 20 مباراة في أبوظبي، و24 مباراة في دبي، و12 مباراة في الشارقة.

وكانت اللجنة المشرفة على استاد دبي الدولي للكريكيت أكدت جاهزيتها لاستضافة الحدث بالشكل الذي يليق باسم الإمارات ومكانه استاد دبي للكريكيت على الخريطة العالمية، وبحجم البطولة التي تستقطب نجوم هذه الرياضة التي تحظى منافساتها بمتابعة تتجاوز الملياري متابع على مستوى العالم جلهم في القارة الآسيوية.

والجدير بالذكر أن منافسات الدوري الهندي الممتاز في الإمارات تضم ثمانية فرق هي: (تشيناي سوبر كينغز، دلهي كابيتالس، كينغز اكس أي بنجاب، كولكاتا نايت رايدرز، مومباي انديانز، راجستان رويالز، رويال تشلنغ بنغالور، سان رايز حيدر أباد).

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