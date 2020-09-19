28 بطولة في موسم الغولف

المصدر: دبي- فايز بجبوج

أعلن اتحاد الغولف أجندة الموسم الجديد 2020 - 2021، وتتضمن 28 بطولة، وستكون ضربة البداية في 17 أكتوبر المقبل، ويختتم الموسم 11 أبريل 2021، وتضمنت الروزنامة، 13 بطولة خاصة بمرحلة الرجال، و7 بطولات للفتيات، و6 للناشئين، وتحمل البطولتان الأخيرتان في أبريل عنوان مسك ختام الموسم، بإقامة المنافسات الختامية لكافة المراحل السنية.

وأكد خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد إن البطولات ستقام في إطار ضوابط وإجراءات احترازية مشددة، وفي الوقت نفسه تبقى مواعيد انطلاقة الموسم وبقية البطولات قابلة لكافة الاحتمالات وفق الظروف الراهنة.

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