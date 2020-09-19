«الأجسام»: الإجراءات الاحترازية شرط التجديد للصالات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أنه لن يتم تجديد تراخيص عمل الصالات الرياضية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيدا 19)، وفقاً للآليات الرسمية، ومشيداً بالصالات الرياضية التي تميزت بدقة بمراعاة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة لما لذلك من دور مهم في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة واستمرار ممارسة الرياضة بشكل آمن.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن العمل الاحترازي من كورونا سيمهد لنقلة نوعية رياضية مضافة، مضيفاً أن الواجب يحتم علينا في الأسرة الرياضية عموماً، وفي رياضات بناء الأجسام بشكل خاص، التقيد بشدة بالإجراءات الاحترازية، وذلك لجماهيرية اللعبة وانتشارها، مما يساهم بالتغلب على الآثار السلبية للفيروس، ومؤكداً أن إدارات الصالات ملزمة بالتقيد باللوائح الاحترازية للاستمرار بممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة وللحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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