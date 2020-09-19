نجاح باهر لبطولة الإمارات لمحترفي الكيك بوكسينغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس بصالة فستيفال أرينا دبي بنجاح باهر بطولة الإمارات الأولى (K1 للكيك بوكسينغ) للمحترفين التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ،والتي شهدها رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ روي بيكر وطارق المهيري مدير البطولة المدير التنفيذي للاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ( IFMA ) والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ،والتي أقيمت بدون جمهور تنفيذاً للبروتوكول الصحي.

وأسفرت المباريات النهائية للبطولة عن فوز اللاعب محمد عادل على شاندل ادواردو وفاز اللاعب لوسيان موكاناسو على الصاعد طنطاوي حافظ، وفاز زين العبيد داداشيف على أميلي لوغو، وفاز المهدي هاموشا على شاميل أمينوف، وماكسيملين فلين على أليشر كوربونوف،وفاز نبيل أوش على أيوب بن زيدن كما فاز مهدي الجماري على أبروربك، وفاز عدنان محمد على محمد أجر عام وفاز زكريا الجماري على فريدون أليكزي وطه الماروني على محمد عقل وفاز سيوفوش غولمامدوف على نورالدين سامير وفي ختام منافسات الليلة تألق البطل إلياس حبيبعلي بفوزه بالضربة القاضية الفنية على البطل هارون باك.

تتويج

وفي ختام البطولة تناوب روي بيكر والدكتور باسل الشاعر وطارق المهيري،وفرح سالم نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة بتتويج الفائزين الأوائل،فيما قام طارق المهيري مدير البطولة بتقديم درع الاتحاد لضيوف البلاد تقديراً لتلبية الدعوة وتخليداً للمناسبة.

وعبر روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ عن سعادتهما وشكرهما وامتنانهما لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ على هذا التنظيم الرائع للبطولة الأولى للمحترفين التي ضمت أبرز اللاعبين المحترفين،وحرص الاتحاد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية، الأمر الذي يدل على قوة ومكانة دولة الإمارات في تسخير كافة الظروف والإمكانيات لاستضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية لمختلف أنواع الرياضة،وخاصة في مثل هذه الظروف الراهنة.

من جهته نقل طارق المهيري تحيات وشكر عبدالله النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لضيوف البطولة مثمناً حضورهم ومشاركتهم في النسخة الأولى مشيداً بالمستوى الفني للبطولة وبكافة المشاركين والمنظمين وإدارة صالة فستيفال أرينا دبي.

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