«الشاهينية» تحصد ناموس اللقايا في الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

شهدت منافسات الأسبوع الثالث من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للهجن بمختلف ميادين الهجن بالدولة، مشاركة غفيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي أقيمت أمس، لسن اللقايا على مدار 18 شوطاً لمسافة 4 كلم فوز «الشاهينية» لأحمد الروية الخييلي بلقب أول الأشواط التي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.

وسجلت «الشاهينية» 6.10.0 دقائق في الشوط الأول بعد سيطرة واضحة على مجريات الشوط متفوقة على منافسيها في الأبكار المحليات، فيما أهدت «الفاتنة» نفس المالك ناموس الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات في الشوط الثاني بعد أن احتلت المركز الأول بتوقيت 6.11.0 دقائق.

وانتزع «همال» لأحمد علي المنصوري صدارة الشوط الثالث المخصص للجعدان المحليات، مسجلاً توقيتاً قدره 6.13.05 دقائق، فيما حصد «سراب» لرشيد هادي بن غدير ناموس الشوط الرابع للجعدان اللقايا المهجنات بتوقيت 6.05.04 دقائق.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر في ميدان الوثبة عن فوز كل من «الهدة» لمحمد سهيل العامري، و«الشهامة» لعاطف بن عطية القرشي، و«غازي» لعلي سهيل العامري، و«المشهر» لمحمد غانم حتروش المنصوري، و«مطفية» لأحمد علي السبوسي، و«البندري» لسالم ذويب العامري.

وأسفرت نتائج الأشواط من الـحادي عشر وحتى الخامس عشر، عن فوز «بنت صوغان» لعبد الله ناصر المنصوري، و«سراب» لثاني خويطر المالكي، و«شاهين» لخليفة حمدي عيه الشامسي، و«شواهين» لمطر خلفان المنصوري، و«شندرة» لخليفة نصيب الخييلي، التي حقق أفضل توقيت زمني في الميدان بتوقيت قدره 6:01:05 دقائق.

وعلى أرضية ميدان السلع كانت «غنايم» لأحمد سهيل الشرقي على موعد من ناموس اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الأول، بينما سيطرت «خلابة» على صراع المنافسة في الشوط الثاني للأبكار المهجنات، أما في ميدان غياثي فشهد تتويج «بينونة» لمبارك القصيلي المنصوري بالشوط الأول للأبكار المحليات اللقايا، وفازت «سيافة» لسلطان سويد قران المنصوري بشوط الأبكار المهجنات.

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