«الشارقة البحري» في اجتماع سلامة الرياضيين

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

بحث الاجتماع التنسيقي الذي دعت له شرطة الشارقة مع عدد من الجهات الرسمية في الإمارة بحضور نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية كافة السبل التنظيمية التي تضمن سلامة جميع ممارسي الرياضات البحرية في الشارقة، مع ضرورة تنظيم حملات مراقبة وتفتيش لضمان ممارسة هذه الأنشطة في الأماكن المحددة لها بأمان.

وهدف الاجتماع لوضع آلية ومعايير خاصة لممارسة هذه الرياضات، وفي مقدمتها رياضة الدراجات المائية. عقد الاجتماع في ضيافة مركز شرطة البحيرة بمدينة الشارقة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها شرطة الشارقة وبلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

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