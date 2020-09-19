دبي تستضيف «محاربي الإمارات» 25 الجاري دبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» لفنون القتال المختلط عن تنظيم النسخة 13 في دبي ،للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتقام 25 الجاري.

وتشهد نزالات في عدة أوزان وعلى رأسها النزال الرئيس الذي يدافع من خلاله بطل محاربي الإمارات الحالي للوزن الثقيل «تشي لويس باري» عن لقبه ضد البرازيلي مالدونادو،محارب يو إف سي الأسبق.

وقال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة «استضافة البطولة في دبي، علامة فارقة في تطلعنا نحو الانطلاق بالبطولة نحو العالمية، مشيراً إلى أن موقع البطولة يعزز عنصر الإبهار البصري حيث تطل قاعة المنافسات على الخليج العربي وتعكس الأضواء المتلألئة والإبهار المعماري بدانة الدنيا. وثمن درويش مساندة القيادات الرياضة في دبي للبطولة وعلى رأسها مجلس دبي الرياضي، وأشار إلى الكشف عن الاستعدادات النهائية للبطولة 23 الجاري.

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