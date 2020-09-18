(فيديو) بعد 26 سنة.. سويدي يحطّم رقم الأسطورة بوبكا في "الطيران" بالزانة

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق السويدي أرمان دوبلانتيس إنجازا تاريخيا بتحطيمه الرقم القياسي العالمي للأسطورة الأوكراني سيرغي بوبكا، في مسابقة القفز بالزانة في الهواء الطلق.

واجتاز السويدي العارضة وهي على ارتفاع (6.15 م)، وذلك في الدور الماسي لألعاب القوى في العاصمة الإيطالية روما، محطما الرقم القياسي في مسابقة القفز بالزانة للأسطورة سيرغي بوبكا، الذي سجل (6.14 م) في العام 1994، وفق "روسيا اليوم".

وكان أرماند دوبلانتيس، البالغ من العمر 20 عاما، قد حطم الرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة داخل القاعات أيضا، متجاوزا العارضة وهي على علو (6.18 م).

وسجل سيرغي بوبكا (56 عاما) 35 رقما قياسيا، خلال مسيرته الاحترافية، حتى أنه وصل إلى الرقم القياسي العالمي (6.16 م) داخل القاعات على أرضه في أوكرانيا العام 1993، والرقم القياسي العالمي (6.14 م) في الهواء الطلق، في أوكرانيا أيضا العام 1994.

يذكر أن النجم السويدي الصاعد أرماند دوبلانتيس حصل على الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا 2018، والفضية في بطولة العالم 2019.

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