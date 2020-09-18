جافيريا بطل توسكانا للدراجات الهوائية

المصدر: (روما - وام)

أحرز الكولومبي فيرناندو جافيريا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزه السادس لهذا الموسم، محققاً لقب بجولة توسكانا في إيطاليا، وهو الفوز السادس والأربعون للاعب، والخامس والعشرون لفريق الإمارات هذا العام.

وعلى صعيد آخر، فاز البلجيكي جاسبر فيليبسن من فريق الإمارات بالمركز الثاني في سباق لوكسمبورج بعد سباق حماسي أوشك فيه على تحقيق الفوز، إلا أن منافسه الفرنسي أرنو ديمار (فريق جروبما-إف دي جاي) تمكن من تجاوزه بفارق ضئيل منتزعاً المركز الأول.

وتمكن أوليسي زميل فيليبسن بالفريق من إنهاء السباق ضمن المجموعة الرئيسية، ليواصل احتفاظه بالقميص الأصفر، الذي يقدم لأفضل دراج في التصنيف العام، بينما يحتل زميله فيليبسن المركز الثاني في كل من التصنيف العام وتصنيف النقاط وتصنيف الدراجين الشباب.

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