تألق «النصيباء» و«شاهين» في «تمهيدي الوثبة»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

تواصلت فعاليات السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020 - 2021 الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن للأسبوع الثالث على التوالي.

وعادت المنافسات أمس إلى فئة الحقايق بعدما شهد الأسبوعان الماضيان البدء في السباقات التمهيدية بسن الحقايق واللقايا والإيذاع في الأسبوع الأول، أعقبها منافسات سن الكبار الثنايا والحول والزمول.

وحلقت «النصيباء» لهادف حمد المنصوري بناموس الشوط الأول في سن الحقايق ، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي على مدار 25 شوطاً، إذ نجحت في الحصول على المركز الأول بتوقيت 2.53.3 دقيقة، فيما تمكن «شاهين» لمحمد المنصوري من الفوز بلقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان المحليات في 2.52.1 دقيقة.

وفي الشوط الثالث انتزعت «اللحوق» لهادف حمد المنصوري ناموس الشوط في 2:54:5 دقيقة، وطارت «تكريم» لعاطف القرشي مع المركز الأول في الشوط الرابع في 2:56:0 دقيقة.

وأسفرت نتائج بقية الأشواط عن فوز «نايف» لسلطان خلفان الهاملي بالشوط الخامس، ونالت صدارة الشوط السادس «نجلاء» لسلطان الجحافي، والشوط السابع «لحقة» لسعيد سيف الدرعي،و الشوط الثامن «الواضح» لحميد عبيد الدرعي، والشوط التاسع «امجاد» لعامرالمنصوري، والشوط العاشر «خيرة» لمحمد بخيت المنهالي، والشوط 11 «مسبار» لمحمد صالح المنهالي،والشوط 12 «روعة» لعلي رصاص المنصوري.

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